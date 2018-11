Schatrijke ‘weldoeners’ vervolgd omdat ze Amerikanen massaal verslaafd maakten aan pijnstillers

Terwijl duizenden Amerikanen in groezelige appartementjes en achterafstraatjes ten onder gingen aan hun ‘wondermedicijn’, profileerden de Sacklers zich als de grootste weldoeners. De miljardairsfamilie vergaarde haar fortuin met de verkoop van pijnstillers op basis van opiaten, een stof die lijkt op morfine en heroïne en dus enorm verslavend is. De pillen zouden de oorzaak zijn van de verwoestende opiatencrisis die de VS al decennia in haar greep houdt.