Straks geen discussie meer bij penalty’s? Doelpunt, hoekschop of doeltrap

De Duitse scheidsrechtersbaas Lutz Michael Frölich heeft laten weten het idee van de International Football Association Board (IFAB), het bestuursorgaan dat zich buigt over de evolutie van de spelregels in het voetbal, om rebounds na strafschoppen te verbieden, te steunen. Het idee wordt donderdag besproken op een vergadering van de IFAB.

Eden Hazard zette vorig jaar tegen City zijn strafschop in twee tijden om. Mag dit straks nog? Foto: EPA

Fröhlich verklaarde aan het Duitse dagblad Bild dat deze maatregel het makkelijker zou maken voor scheidsrechters. “Er zouden geen discussies meer plaatsvinden omtrent de positie van aanvallers en verdedigers op de rand van het strafschopgebied”, aldus Fröhlich. “Na een strafschop zouden er slechts drie mogelijke uitkomsten zijn: doelpunt, doeltrap of hoekschop.”

Al blijven er nog wel wat vragen. Wat met een strafschop die tegen paal of lat wordt getrapt en zo terug in het veld komt? Krijgt die dezelfde kwalificatie als een penalty die door de doelman wordt gekeerd en zo terug in het veld komt? En wat als de doelman de poging tegen de paal duwt en de bal zo terug in het veld keert? En wie mag er niet in de rebound scoren? Enkel hij die de penalty heeft getrapt? Het laatste woord is duidelijk nog niet gesproken. (belga/gvdl)