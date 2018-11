Val Thorens is dan wel beste skigebied, de beste indoorpiste ligt in ... een winkelcentrum

Val Thorens is het beste skigebied ter wereld, het mooiste skihotel ligt in Zwitserland en de beste indoorpiste ligt in … een winkelcentrum in Dubai. En daar horen ook pinguïns bij. Het zijn slechts enkele winnaars van de World Ski Awards, een reeks prestigieuze prijzen die al sinds 2013 worden uitgereikt.

Tijdens de galaceremonie van de World Ski Awards 2018 werden heel wat prijzen uitgereikt. Maar het paradepaardje was (opnieuw) voor Val Thorens: het skigebied gaat met de hoofdprijs lopen als ’s werelds beste skigebied, en dat al voor de vijfde keer. Daar heeft ook de ligging in de Franse Alpen veel mee te maken, met zijn 2.300 meter hoogte is het namelijk het hoogste skigebied van Europa. “Het biedt alles wat een skibestemming moet hebben”, aldus de organisatie.

Skiën in Dubai

Er werden ook nog heel wat andere prijzen uitgereikt. Zo ging de prijs van het beste indoor skigebied naar Ski Dubai, een overdekt gebied van maar liefst 22.500 vierkante meter. Het bevindt zich in het reusachtige Mall of Emirates, een van de grootste winkelcentra ter wereld. Naast skiën en snowboarden kan je er onder meer terecht voor een wandeling of zwempartij met een kolonie pinguïns, bobsleeën, (ijs)muurklimmen en een wandeling door een ijsgrot.

(lees verder onder de foto)

Het beste indoor skigebied is Ski Dubai Foto: AFP

Beste hotel

W Verbier steelt de show als beste skihotel ter wereld. Het ligt in Zwitserland op zo’n 1.531 meter hoogte en heeft directe toegang tot meer dan 400 km aan ski- en wandelgebieden. Het combineert een hedendaagse look met de typische Alpen-stijl en telt naast heel wat ‘gewone’ kamers ook suites met open haard, een eigen balkon met zicht op de bergen en verschillende luxueuze ontspanningsruimtes.

De World Ski Awards worden sinds 2013 uitgereikt. Wie met de prijzen gaat lopen, wordt bepaald door een jury van mensen uit de skiwereld, maar ook de skifanaten zelf konden hun stem uitbrengen. Dit jaar brachten liefst 1,8 miljoen mensen hun stem uit.

Foto: W Verbier

Foto: W Verbier

Foto: W Verbier