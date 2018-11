Veilinghuis Sotheby’s denkt vingerafdrukken Rembrandt te hebben aangetroffen

Brussel -

Veilinghuis Sotheby’s in Londen denkt twee vingerafdrukken van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn te hebben aangetroffen op een olieverfschilderij dat de meester maakte van een jonge man. Het lijkt om afdrukken van zijn duim te gaan. Ze werden gevonden in de originele verflaag, in een benedenhoek van het schilderij, onder overschilderings- en vernislagen.