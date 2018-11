Gestolen petje van overleden vriend uit café Den Draak is terecht: “Snoodaards met schaamrood op de wangen”

Antwerpen - Vorige week deden de uitbaters van café Den Draak uit de Antwerpse wijk Zurenborg een emotionele oproep. Een klant van het café had een petje met een enorme emotionele waarde meegenomen. Het was een eerbetoon aan een klant en een goede vriend die twee jaar geleden verongelukte. Op woensdag was er heuglijk nieuws: het petje is terecht.

“Heuglijk nieuws: onze pet is terug waar ze thuis hoort”, aldus café Den Draak op Facebook. “De snoodaards zijn de pet vandaag zelf komen afgeven met schaamrood op de wangen en een stevige bijdrage voor het benefiet. Ze hadden onze oproep via de media gisteren gezien en beseften dat hun dronken handelingen niet altijd even grappig zijn. Bedankt allemaal om ons bericht zo veel te delen!”

In de zomer van 2016 kwam de 25-jarige Sam Dudha ongelukkig ten val met zijn fiets in de Van Immerseelstraat. Na enkele dagen vechten voor zijn leven verloor hij de strijd. In het kader van De Warmste week wandelen zijn vrienden nu helemaal naar Knokke, ten voordele van Save, een vzw voor ouders van verongelukte kinderen.

