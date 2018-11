Deze drie mannen zitten nog in de cel in het onderzoek Propere Handen. Waarom werd spilfiguur Veljkovic wél vrijgelaten en zij niet?

In het voetbalmilieu lopen sinds dinsdag ongetwijfeld veel mensen rond met klamme handjes. Bang dat makelaar Dejan Veljkovic hen zal meesleuren nu hij spijtoptant geworden is en beloofd alles te vertellen in het onderzoek naar gesjoemel in het voetbal. Veljkovic mocht - als onderdeel van zijn deal met het gerecht - de gevangenis intussen verlaten. Drie verdachten zitten nog altijd in de cel in het dossier ‘Propere Handen’. Wie zijn ze en wat was hun rol?