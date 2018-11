Politie onderzoekt ontvoeringspoging op 12-jarig meisje

Ichtegem - Een onbekende heeft vanmorgen geprobeerd om een 12-jarige meisje te ontvoeren in Ichtegem (West-Vlaanderen). De politie voert een onderzoek.

Amelia (12) was te voet op weg naar school toen ze woensdagochtend om 7.40 uur aan de Abdijstraat in Ichtegem werd lastiggevallen door een onbekende. Ze kon ontsnappen aan haar belager die volgens het meisje geen Nederlands sprak.

De feiten gebeurde op nog geen honderd meter van huis, zegt haar papa die de politie verwittigde.

De dader, die in het zwart was gekleed, kwam volgens het slachtoffer plots uit een weggetje gelopen.

Amelia is de dochter van Andy Devriese, die in mei dit jaar zelf nog initiatiefnemer was voor een lokale burgerwacht na eerdere geruchten over pogingen tot ontvoering.

Annemie Wittesaele van politiezone Kouter bevestigt dat er een onderzoek is geopend.