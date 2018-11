Schots parlementslid op de vingers getikt voor ‘jongleren’ in het ‘House of Commons’

Bardell is een 35-jarige spring-in-het-veld die sinds 2105 voor de SNP (Scottish National Party, red) in het Britse parlement zetelt. Dat de Schotten iets minder respect hebben voor de tradities in London, liet ze nog maar eens blijken. In een groen voetbalshirt getooid liet het MP zich filmen terwijl ze op het befaamde middenplein van het ‘House of Commons’ probeerde de bal hoog te houden.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight



Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym