Protest wordt grimmiger: Vlaamse trucker zag hoe vrachtwagens geplunderd werden door ‘gele hesjes’

Gent - In het Waalse Feluy werden afgelopen nacht meerdere vrachtwagens geplunderd door de zogenaamde ‘gele hesjes’. Ook een van de vrachtwagens van transportbedrijf Lindd uit Oostakker was daar bij.

“Rond 23 uur werd onze vrachtwagen tot stilstand gebracht”, zegt Tom Thienpont, eigenaar Lindd, het transportbedrijf van een van de getroffen vrachtwagens, aan Nieuwsblad.be. “Zo’n twee uur later laaiden de gemoederen op, er waren een 300-tal mensen. Ze zijn eerst de wagen van Colruyt beginnen plunderen. Die werd helemaal leeggehaald; alle producten werden er uit gehaald en die werden daarna in wagens gestoken, waarmee dan werd weggereden.”

Daarna viseerden de ‘gele hesjes’ de vrachtwagen van Lindd. “Via de zijdeur zijn ze de laadruimte binnengedrongen. Ze haalden meerdere voedingsproducten uit de truck. De vrachtwagen werd gelukkig niet helemaal leeggehaald. Die mannen kregen de grote losdeuren niet open. Moest dat wel het geval zijn geweest, zou dat een grote ramp voor ons zijn geweest. Nu werden onder andere 18 paletten met vers gebakken taart gevrijwaard.”

Toch is de schade voor Lindd niet min. “Het gaat toch om zeker een verlies van 15.000 euro”, gaat Thienpont verder.

Deze ochtend kon de vrachtwagen van het transportbedrijf uit Oostakker weer vertrekken. De resterende leveringen die niét uit de vrachtwagen waren geplunderd, konden nog naar de juiste klanten gebracht worden.

“We hebben daarna meteen een klacht neergelegd bij de politie. Er is intussen een pv opgemaakt. We hebben ook een aantal nummerplaten kunnen doorgeven die onze chauffeur kon noteren. Hopelijk kan het gerecht z’n werk doen. Maar ik vrees er ook een beetje voor: in een massa van 300 mensen is het niet eenvoudig om uit te maken wie nu juist wat heeft gedaan en wie in welke vrachtwagen heeft gezeten.”

Protest tegen hoge brandstofprijzen

De ‘gele hesjes’ voeren al een aantal dagen protest in Wallonië tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hebben daar al meerdere wegen geblokkeerd. Het protest is overgewaaid uit Frankrijk, waar ook al een aantal dagen geprotesteerd wordt tegen brandstofprijzen.

Al enkele dagen zijn er ook opstootjes bij de blokkades. Zo werden er al houten paletten in brand gestoken, werden er rookbommen gegooid, werd het wegdek op meerdere plaatsen beschadigd of werd de politie al bekogeld met geplunderde voedingswaren.