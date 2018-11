Verdachten aan de haal met voor 63 miljoen euro aan diamanten die voor Antwerpen bestemd waren

Brussel - Bijna alle verdachten van de diamantroof in 2005 op Schiphol weigerden woensdag te praten tijdens het proces over de geruchtmakende roof. Alleen verdachte Raoul T. werkte mee. Maar hij ontkent alles. Hij werkte destijds op de luchthaven en zou de daders getipt hebben.

Bij de diefstal eind februari 2005 werd voor ruim 72 miljoen dollar (zowat 63 miljoen euro) aan diamanten buitgemaakt. Een vliegtuig met bestemming Antwerpen stond klaar op de tarmac. Een busje bracht ruim 200 kilo diamanten naar het vliegtuig. Maar onderweg werd het voertuig door gemaskerde en gewapende daders gestopt en beroofd.

Een groot deel van de buit is nooit teruggevonden, maar ongeveer voor 30 miljoen dollar aan diamanten is in het gestolen busje achtergebleven. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar later aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte overleed onlangs. Geen van de mannen zit nog vast voor deze zaak. Marlon D. zit momenteel wel in de cel, maar voor een andere zaak.

Alle verdachten hebben een contactverbod met elkaar. “Uiteraard mogen jullie wel ‘hallo’ en ‘dag’ tegen elkaar zeggen op de gang hier in de rechtbank. Maar het is niet de bedoeling dat jullie bijvoorbeeld uitgebreid de zaak met elkaar gaan bespreken”, aldus de rechter.

Een aantal van de verdachten was kort na de roof al in beeld, maar toen kreeg justitie het bewijs niet rond. Pas na een grote en langdurige undercoveractie van de politie (vanaf 2013) kwam er alsnog een doorbraak.

Deze week worden de feiten in de zaak behandeld. De zittingen vinden plaats in de rechtbank op Schiphol. De strafeis wordt volgende week vrijdag verwacht, de uitspraak staat gepland voor 28 januari.

De komende maanden moet ook nog een handvol mensen zich voor de rechter verantwoorden voor onder meer de heling van de gestolen diamanten.