Het Nederlandse parlement kreeg het behoorlijk op zijn heupen, zoals in bovenstaande beelden te zien is, toen Thierry Baudet liefst honderd vragen in het halfrond stelde. Baudet stak na middernacht van wal tegen de Nederlandse intentie om het VN-Migratieakkoord te ondertekenen en ging een half uur lang door met zijn vragen aan de bevoegde staatssecretaris.