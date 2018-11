Maleisisch lid ethische commissie FIFA aangehouden voor... corruptie

Sundra Rajoo, de Maleisische vicevoorzitter van de juridische kamer van de ethische commissie bij de FIFA, is in eigen land aangehouden voor corruptie. De FIFA besliste om hem te schorsen.

Volgens de Maleisische pers heeft Rajoo misbruik gemaakt van zijn positie bij de FIFA om geld te verduisteren en door te sluizen naar zichzelf. Hij werd dinsdagavond opgepakt bij zijn terugkeer in Maleisië van het FIFA-hoofdkwartier in Zürich. Na een nacht in de cel is Rajoo weer vrijgelaten op vraag van zijn advocaat Cheow We, die vroeg om de diplomatieke onschendbaarheid van Rajoo te respecteren.

Ondertussen nam Rajoo al ontslag als directeur van het Aziatisch centrum voor arbitrage. De FIFA schorste hem van al zijn activiteiten voor de ethische commissie. “De voorzitter van de juridische kamer, Vassilios Skouris, heeft beslist dat Rajoo met onmiddellijke ingang geen enkele activiteit meer kan uitoefenen. De maatregel geldt zo lang het onderzoek loopt”, klinkt het in een mededeling. (belga)