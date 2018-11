“Kindbruid te koop op Facebook”: socialenetwerksite zwaar onder vuur

Facebook ligt momenteel wereldwijd zwaar onder vuur omdat een 16-jarig Zuid-Soedanees meisje via de socialenetwerksite verkocht werd aan de hoogste bieder.

De veiling voor het 16-jarige meisje uit Zuid-Soedan werd op 25 oktober op Facebook gezet. Volgens kinderrechtenorganisatie Plan International deden vijf mannen een bod, onder hen ook enkele belangrijke officials van de Zuid-Soedanese overheid. Het winnende bod leverde de vader van het meisje finaal 500 koeien, drie auto’s en 10.000 dollar op, naar verluidt de hoogste prijs die in de regio betaald werd voor een kindbruid.

Volgens de Zuid-Soedanese Nationale Alliantie van Vrouwelijke Advocaten was het echter niet de familie, maar iemand uit de directe omgeving van het meisje die de veiling op Facebook zette. “Enkele collega’s van ons konden de moeder van de bruid spreken, en zij was er niet blij mee”, aldus woordvoerder Suzy Natana.

Facebook onder vuur

Het feit dat Facebook zich laat gebruiken om een kindbruid te verhandelen, lokt wereldwijd ook verontwaardiging uit. Zo zegt George Otim, directeur van Plan International in Zuid-Soedan: “Dat een meisje vandaag verkocht kan worden op de grootste socialenetwerksite ter wereld is ongelooflijk. Het barbaarse gebruik van deze technologie doet denken aan de slavenmarkten uit het verre verleden.”

Facebook benadrukt dat het de veiling op 9 november (15 dagen na de start) verwijderde. “Elke vorm van mensenhandel, zij het via posts, pagina’s, groepen of reclameboodschappen, is niet toegestaan op Facebook. We hebben het bericht in kwestie verwijderd, en de bijhorende account permanent verwijderd”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Een week te laat

Op het moment dat Facebook het bericht verwijderde, was het meisje echter al een week getrouwd met de man die haar had gekocht. Nochtans had de nieuwswebsite ‘Voice of America’ drie dagen eerder al geschreven over de veilig, maar volgens Facebook was dat bericht onopgemerkt gebleven.

“We proberen permanent de methodes te verbeteren waarmee we content die ingaat tegen ons beleid detecteren. Bijvoorbeeld door ons beveiligingsteam te verdubbelen naar meer dan 30.000 medewerkers, en door te investeren in technologie”, verdedigt het bedrijf zich tegen die kritiek.