Frank Vandenbroucke: “Zelf beslist om te stoppen met politiek, dus vond ik het ook logisch om uittredingsvergoeding te weigeren”

Jo Vandeurzen (CD&V) krijgt 400.000 euro wanneer hij binnen enkele maanden stopt als minister, zijn partijgenoot Pieter De Crem strijkt straks 390.000 euro op. En ook Vlaams CD&V-parlementslid Sonja Claes liet vandaag weten dat ze haar uittredingsvergoeding “zonder schroom” opnemen. Het debat over de vergoedingen voor uittredende politici woedt daarmee weer volop. Gewezen SP.A-minister Frank Vandenbroucke is een van de weinigen die destijds bewust gekozen heeft om niet te ‘cashen’. “Ik vond dat een logische keuze”, zegt hij zeven jaar later aan Nieuwsblad.be

Vandenbroucke is nu voltijds hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en zoekt de media-aandacht al lang niet meer op.

Wanneer we hem in Amsterdam contacteren, zegt hij meteen dat hij geen oordeel wil vellen over het feit dat politici wel of niet hun uittredingsvergoeding opnemen. En ook niet over het systeem op zich.

Vandenbroucke, een van de vroegere Teletubbies van de SP.A, stopte in 2011 als parlementair en nam ook ontslag uit de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem.

“Ik heb toen zelf beslist om te stoppen met politiek. Op dat moment had ik geen concreet alternatief. Behalve dat ik enkele uren doceerde aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Maar als je verkozen bent door het volk en je beslist zelf om uit de politiek te stappen, zo vond ik, heb je weinig argumenten om die uittredingsvergoeding op te eisen.”

Vandenbroucke zegt dat hij mooie dingen heeft kunnen doen op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Dat hij blij is dat hij daar verantwoordelijkheid in heeft kunnen nemen. Maar dat is een afgesloten hoofdstuk. Hij geeft zich nu volledig als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.

Dat Jo Vandeurzen, Pieter De Crem, Sonja Claes en straks wellicht ook Eric Van Rompuy wel een riante vergoeding zullen opstrijken voor bewezen diensten, daar wil Vandenbroucke geen commentaar op geven. “Ik ben al verschillende jaren uit de politiek en wil daar ook geen oordeel meer over vellen”, zegt hij.