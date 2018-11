Hoe Pieter De Crem een blauwtje liep en ’mokkend’ de nationale politiek verlaat (met zo’n 400.000 euro op zak)

Twee boegbeelden die het nationale toneel verlaten. En maar één die een elegante exit richting Europa krijgt. Na de verkiezingen van mei volgend jaar trekt Pieter De Crem zich terug in Aalter, Kris Peeters wordt voor CD&V ‘mister Europe’. Zelf wil hij niet spreken over een ‘mislukking’, al zijn er ook die zeggen hij alles behalve tevreden de nationale politiek verlaat. Zij het dan wel met uittredingsvergoeding van zo’n 400.000 euro.

“Ik heb me er niet dood voor gelopen. Dit is geen mislukking.” CD&V-staatssecretaris Pieter De Crem minimaliseerde gisteren het blauwtje dat hij binnen zijn partij had opgelopen. Ja, hij had zich kandidaat ...