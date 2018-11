De helft van de Belgen noemt zich katholiek, maar wat betekent dat nog? “Niet meer naar de mis, wel een kaarsje branden”

De helft van de Belgen noemt zich katholiek, zo blijkt uit het eerste jaarrapport van de Kerk in België. Veel doen we wel niet met dat geloof: negen procent gaat nog minstens één keer per maand naar een mis of begrafenis. “Maar we gaan wel op bezinning, en branden kaarsjes. Dat hoeft niet noodzakelijk minder christelijk te zijn”, vindt kerkjurist Rik Torfs.