Rechter maakt einde aan blokkade van 5.000 ton goederen per dag

Een blokkade van een aankoopcentrale van supermarktketen Leclerc door “gele hesjes” is woensdag “illegaal” verklaard door de rechtbank van Toulouse. De rechtbank dreigde ermee “elke geïdentificeerde persoon tot duizend euro te veroordelen” per uur dat de blokkade van de regionale aankoopcentrale Socamil in de periferie van Toulouse zou voortduren, zei de advocaat van Socamil.

“Per dag werd 5.000 ton goederen geblokkeerd, 400 werknemers waren tijdelijk werkloos”, aldus advocaat Stéphane Ruff. De advocaat ging na de uitspraak in kort geding ter plaatse, in Tournefeuille, en stelde vast dat de toegang tot de aankoopcentrale was vrijgemaakt.

“Gedurende drie dagen konden we deze vestiging blokkeren om eetwaren uiteindelijk vrij te geven voor de voedselbank”, zei Benjamin Gauchy, een zegsman van de “gele hesjes” van Toulouse.