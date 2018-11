“Spijtoptantenstatuut Veljkovic kan bom leggen onder Operatie Propere Handen”

Brussel - Het federale parket heeft een groot risico genomen door spelersmakelaar Dejan Veljkovic een spijtoptantenstatuut toe te kennen in Operatie Propere Handen. Dat zegt advocaat Jan Swennen, die als commissielid strafrecht aan de Orde van de Vlaamse Balies betrokken was bij de totstandkoming van de regeling.

“Een groot risico”, zo omschrijft advocaat Jan Swennen het gebruik van het spijtoptantenstatuut van het federale parket in Operatie Propere Handen. Doordat het spijtoptantenstatuut nog maar sinds augustus in voege is, kan het tot 6 februari 2019 nog aangevochten worden voor het Grondwettelijk Hof. Die kans is volgens Swennen zelfs waarschijnlijk: “Het is niet toevallig dat de regeling er pas in 2018 - en dan nog op een drafje in de zomervakantie - is doorgekomen. Het is een zeer omstreden regel”, vertelde hij bij TV Limburg.

Swennen zegt dat de kans bestaat dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de spijtoptantenregeling niet of slechts gedeeltelijk grondwettig is. “De wet is vrij nieuw, en het is de eerste keer dat ze wordt toegepast. Ze heeft dus nog niet de proeven van heel veel rechtspraktijk doorstaan. Daar stellen we ons toch vragen bij.”

Mocht het Grondwettelijk Hof effectief tot die conclusie komen, zijn de gevolgen niet te overzien. “Stel je voor dat bepaalde aspecten van die regeling de toets van de grondwet niet doorstaan, dan zou het kunnen dat de verklaringen van Veljkovic ineens niet meer rechtsgeldig zijn”, waarschuwt de Limburgse advocaat.

De kans bestaat dus dat er helemaal niks gedaan kan worden met de onthullingen waarvoor Veljkovic nu strafvermindering krijgt. Mocht die vrees bewaarheid worden, zou dat een bom onder het onderzoek zijn. “Men heeft heel veel in de media getoeterd over de wraking van een onderzoeksrechter. Maar als het Grondwettelijk Hof oordeelt dat deze regeling niet grondwettelijk is, is dat toch nog wat anders”, zegt Swennen.

LEES OOK. Dit is de deal die voetbalmakelaar Dejan Veljkovic sloot met het gerecht

Ook Van Steenbrugge stelt zich vragen: “Rechter wordt buitenspel gezet”

Ook advocaat Walter Van Steenbrugge, die Club Brugge-trainer Ivan Leko vertegenwoordigt in de zaak Propere Handen, stelt zich ook vragen bij het pact tussen het federale parket en Veljkovic. “Ik zie een evolutie in strafzaken waarbij het openbare ministerie de rechter buitenspel zet”, meent Van Steenbrugge. “De aanklager gaat hier al zelf een vonnis opstellen dat later nog door een rechter bekrachtigd moet worden, maar dit is slecht voor de maatschappij. Ik vind het gevaarlijk voor een rechtsstaat.”

LEES OOK. Spelersmakelaar Dejan Veljkovic gaat samenwerken met gerecht in onderzoek naar wanpraktijken in voetbal

Walter Van Steenbrugge Foto: if

Van Steenbrugge ziet het als een zwaktebod. “Het onderzoek is al in 2017 gestart, sinds januari 2018 is een onderzoeksrechter op de zaak gezet en op 10 oktober zijn er 57 huiszoekingen geweest. Nu is al er een regeling getroffen met een spijtoptant. Het komt mij voor alsof er na zo’n groot onderzoek nog geen resultaten geboekt zijn. Een spijtoptant zou normaal moeten dienen voor een onderzoek dat volledig strop zit. Ik vind het nog vreemder dat er al een memorandum is opgemaakt waarin staat dat mijnheer Veljkovic een voorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke boete zal krijgen. Men heeft nu ook al de buit bepaald: de verbeurdverklaring. Wat als zou blijken dat die buit veel groter is? Gaan de anderen dan solidair voor een veel grotere verbeurdverklaring moeten opdraaien?”.

De advocaat heeft ook vragen bij het naar buiten brengen van Veljkovic’ statuut. “De zet om dit naar buiten te brengen vind ik bijzonder vreemd”, zegt Van Steenbrugge, die ook de geloofwaardigheid van de spijtoptant in twijfel trekt. “Het lijkt me een dunne koord om het onderzoek te steunen op zijn verklaringen.”

Speurders in ‘Propere Handen’-onderzoek krijgen versterking

De gerechtelijke politie gaat vanaf 1 december vier extra speurders inzetten voor operatie ‘Propere Handen’. Een gevolg van de deal die het gerecht heeft gesloten met spilfiguur Dejan Veljkovic: de makelaar belooft in ruil voor een voorwaardelijke straf zijn boekje volledig te openen. De extra speurders moeten het team in staat stellen om de verklaringen van Veljkovic te controleren, want enkel het feit dat hij als spijtoptant zijn ex-kompanen beschuldigt, heeft niet voldoende bewijslast in de rechtszaal.

LEES OOK. De eerste spijtoptant van het land: krijgt Veljkovic nu geen straf? En wordt hij beschermd? (+)

En dus krijgen het team speurders in Hasselt broodnodige versterking, want er wordt nu naar verluidt als non-stop gewerkt aan het onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De extra speurders zullen van buiten Limburg komen, zodat de gerechtelijke politie in de provincie opnieuw tijd heeft voor andere dossiers.