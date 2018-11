“Geel hesje” uit Fleurus opgepakt voor Facebook-oproep tot gewapende rebellie

Woensdagnamiddag is een inwoner van Fluerus opgepakt. Op Facebook had hij opgeroepen tot een blokkade in Feluy.

Al sinds vorig weekend is de burgerbeweging van de gele hesjes actief. Een beweging die opkomt tegen de dure brandstofprijzen. Zij voeren actie aan brandstofdepots. De actie is begonnen in Frankrijk maar sloeg na het weekend over naar ons land.

Vandaag is er een actievoerder uit Fluerus, bij Charleroi opgepakt. Hij had op zijn Facebook-pagina opgeroepen een brandstofdepot in Feluy te komen bezetten. Hij riep burgers op zich niet te laten doen en de boel in brand te steken.

De man zou zijn opgepakt door de politie en ter beschikking gesteld van het parket van Charleroi. Het parket vroeg de onmiddellijk aanhouding van de man voor het oproepen tot gewapende rebellie en het verstoren van het verkeer.

De opgepakte man verscheen al voor de onderzoeksrechter. Die liet hem vrij onder voorwaarden. Zo mag hij Facebook niet meer gebruiken om op te roepen tot blokkades van brandstofdepots.

In de nacht van dinsdag op woensdag braken zware rellen uit tijdens de bezetting van een depot in Feluy.