Herman De Croo ziet af van uittredingsvergoeding: “Zou schoonheidsvlek op mijn politiek gelaat zijn”

Herman De Croo, het langst dienende parlementslid van het land, zal afzien van zijn uittredingsvergoeding wanneer hij in mei stopt met politiek. Dat zei hij woensdagavond in Terzake. Desondanks stelt De Croo zich vragen bij de kritiek op zijn collega’s die hun uittredingsvergoeding wél opnemen.

De 81-jarige De Croo is al 51 jaar parlementslid, en heeft dus recht op het wettelijk maximum van 48 maanden uittredingsvergoeding, ofwel 376.000 euro. “Dat zou vier keer 94.000 euro zijn... Als ik zolang zou leven, want die vergoeding wordt maandelijks uitbetaald”, zei hij. Op de vraag of hij die ook effectief zou opnemen als hij in mei stopt met politiek, klinkt dan ook een diepe zucht. “Ik ben fier zo lang in het parlement te hebben mogen zitten. Men heeft mij op allerlei plaatsen willen parkeren, maar ik ben de schaarse uitzondering die al meer dan 45 jaar in het parlement zit. Ik heb alles gekregen wat de politiek je kan geven, en ik heb de politiek alles gegeven wat je kan geven. Maar ik heb vandaag beslist dat ik die vergoeding niet ga opnemen. Ik ga dat geld dat mij theoretisch verschuldigd is, laten staan voor de anderen. Ik ga dat niet opnemen.”

“Ik krijg een pensioen als ik stop, ik zal dus niet om den brode moeten gaan bedelen. Ik heb daar zoals iedereen 51 jaar lang voor betaald, dus denk ik dat ik daar recht op heb”, verklaart De Croo zijn beslissing. Toch is hij gevoelig voor de ophef in de publieke opinie over de beslissing van politici als Pieter De Crem en Jo Vandeurzen om die vergoeding wel op te nemen. “Ik wil dit leven niet verlaten met de wroeging dat ik meer heb gekregen dan ik verdiende te krijgen. Ik heb al zoveel voldoening gekregen van de burgers, van wat ik heb mogen doen als voorzitter, als minister, als Kamerlid… Dat is bijna voldoende voor mij. Waarom moet ik dan nog die uittredingsvergoeding krijgen? Het zou dan ook een schoonheidsvlek op mijn politiek gelaat zijn als ik zou zeggen: ‘Ik ga nu nog die enkele honderdduizenden euro’s meenemen’.”

Toch stelt De Croo zich vragen bij het debat dat momenteel woedt. “Ik ben een beetje jaloers op collega’s van mij met zoveel minder dienstjaren die zoveel meer zouden krijgen. Er moet ergens toch een geheim zijn dat ik niet ken”, stelt De Croo zich met enige ironie vragen bij de bedragen die in de pers worden geciteerd.

“Ik heb dan ook lang nagedacht over mijn beslissing. Want ik moet zien dat ik geen andere mensen benadeel. Veel mensen blijven kort in het parlement, gemiddeld acht jaar. Als je nog mensen bereid wil vinden om aan politiek te doen, moet je zorgen dat ze een vergoeding krijgen zodat ze daarna weer hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. Alleen zo krijg je nog een categorie politici die professioneel onafhankelijk is.”

