Ikea schrapt duizenden jobs om de meubelen te redden: “Het is meer dan ooit aanpassen of uitsterven voor de grote winkelketens”

Ikea buitenwandelen zónder iets gekocht te hebben? Bijna onmogelijk. En toch schrapt de woonwinkelgigant wereldwijd 7.500 jobs, in ons land zijn 120 banen bedreigd. Boert Ikea dan zo slecht? Zeker niet, maar zichzelf heruitvinden is nodig. De toekomst is voor online bestellingen met levering aan huis en kleinere stadswinkels. En daarvoor komen er de komende twee jaar 11.500 jobs bij.