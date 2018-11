“Goede vooruitgang”, maar “werk gaat voort” na Brexit-onderhoud van Juncker met May

Er is tijdens het onderhoud van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met de Britse premier Theresa May “zeer goede vooruitgang” geboekt over het brexit-akkoord, maar “het werk gaat voort”. Zo verluidde woensdagavond bij de Europese Commissie na afloop van het gesprek tussen Juncker en May.

Vier dagen voor aanvang van een cruciale Europese top over het Britse vertrek uit de Europese Unie was May woensdagmiddag naar Brussel afgezakt om de weg naar een volledig akkoord te plaveien. Zondag moeten de staatshoofden en regeringsleiders hun fiat geven voor het echtscheidingsverdrag en een politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië goedkeuren.

Het gesprek in het Berlaymontgebouw van de Commissie duurde ongeveer twee uur, maar leidde nog niet tot een doorbraak. May keert zaterdag naar Brussel terug om de onderhandelingen voort te zetten. Gepland is dat de Britse premier zondag zal deelnemen aan het tweede luik van de top.

“We hebben een heel goede vergadering gehad deze avond”, zei May na afloop van het onderhoud. “We hebben verdere vooruitgang geboekt en we hebben voldoende richting gegeven aan onze onderhandelaars.”

May zei ook dat ze hoopt dat die onderhandelaars de overblijvende vraagstukken kunnen oplossen. Ze ging daar verder niet in detail op in. “Ik ben nu van plan om terug te keren voor verdere vergaderingen, ook met voorzitter Juncker, op zaterdag om te bespreken hoe we dit proces tot een einde kunnen brengen, in het belang van al onze volkeren.”