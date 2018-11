‘Gele hesjes’ blokkeren E19, politie antwoordt met waterkanon

Actievoerders van de ‘gele hesjes’ hebben de snelweg E19 ter hoogte van Feluy woensdagavond opnieuw in beide richtingen geblokkeerd. Ook in Sclessin en Wierde werd woensdagavond opnieuw actie gevoerd.

Een vijftigtal actievoerders in Feluy blokkeerde woensdagavond de E19 ter hoogte van het brandstofdepot van Total. De toegang tot de gehele industriezone werd verhinderd. De politie zette als reactie het waterkanon in, om te trachten de gele hesjes uit elkaar te drijven. Verschillende bronnen melden dat de sfeer grimmig wordt, en er zich opnieuw oproerkraaiers onder de actievoerders gemengd hebben.

In de Luikse wijk Sclessin werden woensdagavond dan weer autobestuurders tegengehouden . Dat zegt de lokale politie van Luik. Die kwam ter plaatse om op haar beurt het verkeer tegen te houden, een beetje verder dan de ‘gilets jaunes’, zodat bestuurders niet het slachtoffer werden van de blokkade en konden omrijden. Om 22 uur was de situatie onder controle, zeggen de ordediensten.

Foto: ISOPIX

Langzaamaanctie richting Wierde

Op de N4 tussen Ciney en Wierde (nabij Namen) hielden de demonstranten dan weer een langzaamaanactie met een twintigtal wagens. De politie escorteerde het konvooi tot aan het depot van Proxifuel in Wierde.

De ‘gele hesjes’ die de actie voerden, vertrokken in Ciney omstreeks 18.00 uur. Ze reden aan een snelheid van 40 km/u “om op te roepen tot mobilisatie”. Toen ze omstreeks 19.00 uur in Wierde aankwamen, hebben ze zich bij de actievoerders gevoegd die sinds donderdag de toegang blokkeren tot het depot van Proxifuel. De actie is volgens de politie in kalmte verlopen. Toch bleven agenten ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

Voorts zijn er woensdagavond ook nog filterblokkades aan de gang in Wallonië, zo meldt de federale politie. Dat is het geval op de N40 in Erquelinnes, op de N55 in Binche en in Bois-Bourdon/Bettignies, langs de grens met Frankrijk, waar 150 vrachtwagens geblokkeerd dreigen te raken tot donderdagochtend. De N617 in Sclessin is in de richting van Hoei eveneens geblokkeerd.

