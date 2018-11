Zweedse verdachte van moord in Mechelen wil niet praten

Mechelen - De man die verdacht wordt van de moord op de Duitse Johanna Jostameling (58) uit Mechelen wil niets vertellen over wat er zich in de vrouw haar appartement zou hebben afgespeeld.

Twee speurders van de moordbrigade van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen reisden deze week naar het Franse Dijon om Christian Bo ‘Makaveli’ Lindén (20) op de rooster te leggen over de moord. Ze kwamen van een kale reis terug, want de jonge Zweed besliste zich op zijn zwijgrecht te beroepen.

Lindén zit in de cel in Dijon omdat de Fransen hem arresteerden op vraag van de Noorse politie. De Zweedse jeugddelinquent wordt namelijk ook verdacht van een moord in Oslo. Hij zat al in een Franse cel toen Jostamelings lichaam ­ontdekt werd. Op basis van camerabeelden konden de speurders Lindén aan de moord linken. De moord in Noor­wegen heeft hij wel bekend.

De moordverdachte heeft al ­laten verstaan zich niet te zullen verzetten tegen een overlevering aan Noorwegen. De kans is groot dat Belgische speurders hem daar ­opnieuw zullen proberen te ondervragen