Engels voetbal verdeeld over voorstel dat ook impact op Rode Duivels zal hebben

De Engelse voetbalbond FA wil het maximum aantal buitenlandse spelers per club terugbrengen van 17 naar 13. Dat zou gevolgen hebben voor topclubs Manchester City, Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur, en mogelijk ook voor de Belgische voetballers die bij de clubs actief zijn. De Premier League weigert voorlopig echter akkoord te gaan met de nieuwe regeling.

Het voorstel van de Engelse voetbalbond FA komt er nu het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt voor de Brexit. Onder de huidige regelgeving heeft elke voetballer van buiten Europa die in de Engelse Premier League aan de slag wil, een werkvergunning nodig. Zoals de zaken er nu voor staan, zouden die regels vanaf maart voor elke niet-Britse voetballer gelden. Een onderzoek van de Engelse voetbalbond wees uit dat maar liefst 65% van de Europese voetballers die op dit moment aan de slag zijn in de Premier League niet in aanmerking komen voor een werkvergunning.

Dus is de Engelse voetbalbond op zoek gegaan naar een andere regelgeving. Geen werkvergunningen meer voor spelers van buiten Groot-Brittannië, maar wel maar maximaal 13 buitenlandse spelers in de kern. Voorheen was dat nog 17, een aantal waar clubs als Manchester City en Tottenham nu al aan zitten. Chelsea en Liverpool zitten op dit moment aan 16 buitenlandse spelers.

De Premier League heeft het voorstel echter geweigerd. “De Brexit zou niet gebruikt moeten worden om de kernen in het Britse voetbal te verzwakken, net zoals het de kansen van Engelse clubs om internationale spelers aan te trekken ook niet zou mogen beschadigen”, klinkt het in een statement.

Meeste Belgen in Engeland moeten hopen op nieuwe regel

De tegenzet van de Engelse voetbalbond FA is nog niet bekend, maar wel zeker is dat er absoluut een nieuwe regelgeving moet komen. Onder de huidige regels zou elke Belgische voetballer in Engeland die de voorbije twee jaar in minder dan 30% van de wedstrijden van de Rode Duivels in actie kwam, in de problemen komen. Die lijst is niet min: Steven Defour, Denis Odoi, Laurent Depoitre, Isaac Mbenza, Christian Kabasele, Leander Dendoncker, Simon Mignolet, Divock Origi...

Indien het er toch nog een regeling uit de bus komt waarbij het aantal buitenlandse voetballers per club beperkt wordt, lijken het eerder de Belgenbij een team met veel buitenlandse spelers te zijn die zich zorgen moeten maken. Die clubs zullen zich dan waarschijnlijk verplicht zien enkele buitenlanders die niet altijd aan de bak komen te verkopen. Dat kan een verplichte transfer betekenen voor spelers als Vincent Kompany (Manchester City) of Simon Mignolet (Liverpool), die dit seizoen nog niet of maar met mondjesmaat aan spelen toekwamen.