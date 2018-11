CD&V gaat/moet op vrouwenjacht

CD&V zkt. V met talent. Nu de christendemocraten hun lijsttrekkers voor de komende verkiezingen aanduiden, stijgt de druk om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. De affaire-Vanackere laat duidelijk sporen na. En zorgt er wellicht voor dat Leen Dierick in Oost-Vlaanderen lijsttrekker wordt.

Amper drie vrouwen. Toen de CD&V’ers op hun algemene vergadering gisteren het rekensommetje maakten van het aantal vrouwen dat ze bovenaan de kieslijsten moesten aanduiden, daagde het al snel dat er een probleem was. Enkel Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Bianca Debaets zijn op 26 mei volgend jaar lijsttrekkers. Vier jaar geleden waren dat er nog vijf.

Een gevoelig onderwerp, zeker sinds de hele heisa rond de benoeming van Steven Vanackere bij de Nationale Bank (NBB). De gewezen minister van Financiën vervangt daar de enige vrouw in het directiecomité, wat een storm van protest veroorzaakte bij onder meer Vrouw & Maatschappij, de CD&V-vrouwen. Voorzitster Liesbeth Maris liet dinsdag dan ook niet na om voorzitter Wouter Beke en heel de partij nog eens op hun verantwoordelijkheid te wijzen: meer vrouwen op verkiesbare plaatsen is noodzakelijk, iets anders is gewoon niet meer van deze tijd.

Concurrentie met Open VLD

Officieel luidt het bij de partij dat ze gewoon op zoek is naar sterke lijsttrekkers. En of dat nu een man of een vrouw is, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar achter de schermen valt te horen dat ze toch volop zoeken naar vrouwen. Niet alleen omdat het maatschappelijk belangrijk is, ook omdat het tussen de partijen onderling een element van concurrentie geworden is. Denk maar aan de benoemings­carrousel, en Open VLD die zich op de borst klopt omdat ze de laatste tijd vooral vrouwen heeft aangesteld. Er is dus druk binnen én buiten de partij. “Laten we niet onnozel doen, dit is gewoon een belangrijk element waar we rekening mee moeten houden”, zegt een partijtopper.

Verschillende CD&V’ers geven ook aan dat door de hele discussie over meer vrouwen er nog geen Oost-Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer werd aangeduid. Parlementslid en burgemeester van De Pinte Vincent Van Peteghem stond met stip op één om de plaats in te nemen die Pieter De Crem niet wou invullen. Maar dat feestje ging dinsdag niet door. Omdat de twee kopstukken voor de provincie Antwerpen – ook nog niet ingevuld – wellicht ook twee mannen worden (de fractieleiders Koen Van den Heuvel en Servais Verherstraeten), wordt er in Oost-Vlaanderen het best een vrouw aangeduid. En dan gaat de eer hoogstwaarschijnlijk naar Kamerlid Leen Dierick, eerste schepen in Dendermonde. Ook zij zou binnen de partij veel steun genieten.

Vrouwen op 2 én 3

Ondertussen keurde de partij overigens ook nog richtlijnen goed om voor meer verkozen vrouwen te zorgen. Zo krijgen de lijstvormingscomités de raad mee om er de komende maanden bij de samenstelling van de lijsten voor te zorgen dat de plaatsen 2 en 3 altijd voor een vrouw zijn indien de twee lijsttrekkers in de provincie een man zijn. Voor Limburg, Vlaams-Brabant en wellicht dus ook Antwerpen is dat het geval. Nu nog genoeg vrouwen vinden, mét talent.