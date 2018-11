Vanhaezebrouck: “Anderlecht zou TD van Kortrijk kunnen gebruiken”

Dinsdagavond vierde KV Kortrijk met veel grandeur tien jaar KVK in eerste klasse. Een keur van ex-spelers kwam op het podium: Sven Kums, Ivan Santini, Brecht Dejaegere... Ex-boegbeeld Nebosja Pavlovic was zelfs speciaal uit Belgrado overgekomen.

Het werd een bijzonder warme avond. Voorzitter Allijns droeg een gedicht op aan de overleden sterke man Jean-Marc Degryse, Ivan Santini verklaarde dat hij zijn carrière bij KVK wilde afsluiten, Eli Coulibaly weende toen de supporters luidop zijn naam scandeerden en zelfs toen de naam van de pas ontslagen coach Glen De Boeck viel, volgde spontaan applaus. Centrale gasten waren de teruggekeerde coach Yves Vanderhaeghe en monument Hein Vanhaezebrouck.

Foto: VDB VDB

Die laatste noemde het transferbeleid van Kortrijk de sleutel tot de successen van de club en kon niet nalaten op te werpen dat Anderlecht best een technisch directeur als Rik Foulon zou kunnen gebruiken. Het was niet helemaal duidelijk of hij het serieus bedoelde, maar laat zijn club nu net op zoek zijn naar een vervanger voor Luc Devroe.