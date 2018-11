Belgische topclubs volgen spelmaker van STVV

Roman Bezus (28) wordt één van dé transferdoelwitten in januari. De Oekraïense nummer 10 is een smaakmaker bij Sint-Truiden, waar hij al goed was voor 10 goals en 12 assists in 62 duels. Bovendien is Bezus in juni 2019 einde contract en lijkt een wintertransfer zich op te dringen. Topclubs als Anderlecht en Standard zoeken een spelverdeler en vooral in Luik duikt de naam Bezus al eens op.

Als Roman Bezus zondag topfit is voor Sint-Truiden-Anderlecht, hou hem dan even in de gaten. De Oekraïner heeft een sterk spelinzicht en een splijtende pass. Na een aanpassingsjaar groeide hij vorig seizoen uit tot de draaischijf van STVV en die lijn trekt hij dit seizoen vrij goed door.

Dat ontging ook de grotere clubs niet. Zo speelde Bezus op 25 augustus een erg sterke partij tegen Standard, toen Sint-Truiden nog nipt met 3-2 verloor. De middenvelder scoorde toen op Sclessin en sindsdien valt zijn naam wel eens bij de Rouches.

Bij Sint-Truiden zitten ze bovendien wat gewrongen in het dossier-Bezus. Volgend jaar in juni is de 19-voudige Oekraiense international einde contract op Stayen. STVV kan wel nog een optie lichten, zodat de spelverdeler nog een jaar extra vastligt, maar dan moet het wel een fikse premie aan de speler betalen. Die opvallende regeling werd uitgedokterd door zijn vorige makelaars en de Truienaars staan momenteel niet te springen om die clausule te activeren.

1,2 miljoen euro waard

Daarom lijkt een transfer in januari voor alle partijen de beste optie, anders dreigt Bezus Stayen in de zomer transfervrij te zullen verlaten. Sint-Truiden wil dan wel nog een aardige transfersom – de marktwaarde van Bezus wordt op 1,2 miljoen euro geschat – maar welke club zal zoveel betalen voor een 28-jarige die zes maanden later gratis weg kan?

Wellicht zal iedereen wat toegevingen moeten doen en dan kan Bezus een interessante optie worden voor een aantal Belgische (sub)toppers. Hij kwam in het verleden al uit voor de Oekraïense topclubs Dynamo Kiev en Dnipropetrovsk en weet dus wat het inhoudt om te moeten presteren.