Nieuwe makelaarsvakbond vraagt 5.000 euro lidgeld

Topmakelaar Didier Frenay (foto) zet zijn plannen door om een vakbond/vzw op te richten die de makelaars in België moet verenigen en hun belangen behartigen. Nu de makelaars in het voetbalschandaal aangeduid worden als de grote schuldigen, vindt Frenay dat de oprechte zaakwaarnemers samen moeten opkomen voor hun rechten. Daarom wil hij dat de Belgian Federation of Football Agents (BFFA) – zo gaat de vzw heten – volgende week voor het eerst samenkomt. Zo wil Frenay dat commissies tussen 8 en 12 procent voor een deal mogelijk blijven en dat ook de zogenaamde success fee – een makelaarsbonus op de winstmarge van een speler – niet wordt afgeschaft.