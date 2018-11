Anderlecht kampt met blessurezorgen voor match tegen STVV

Elias Cobbaut (21) heeft de groepstrainingen bij Anderlecht (gedeeltelijk) hervat. De linksvoetige verdediger is bijna helemaal hersteld van zijn enkelblessure die hij op 12 augustus opliep tegen Charleroi. Toch betekent zijn rentree op het trainingsveld niet dat Cobbaut zondag al inzetbaar is tegen STVV. Hij moet eerst zijn basisconditie nog aanscherpen en ritme opdoen.

Ook Sven Kums is trouwens onzeker voor zondag, met hinder aan de rug, en Trebel is natuurlijk nog buiten strijd na de operatie aan zijn buikspieren. Saief kwam met pijn terug van een interland met de Verenigde Staten en is out.

Wellicht zal een talent als Sambi Lokonga op Stayen een nieuwe kans krijgen.