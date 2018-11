Amerikaanse opperrechter zet Trump op zijn plaats

President Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van het Hooggerechtshof van de VS. Donald Trump beschuldigde een rechter van partijdigheid, nadat die zijn strengere asielregels had geblokkeerd. De opperrechter van het hof, John Roberts, liet woensdag weten dat “we geen Obama-rechter, Trump-rechter, Bush-rechter of Clinton-rechter hebben”.

In de plaats daarvan hebben we een vooraanstaande groep van geëngageerde rechters, die hun best doen en iedereen behandelen volgens de gelijke maatstaven van het recht, zei de jurist, die zelf als conservatief bekendstaat. “Deze onafhankelijke justitie is iets waarvoor we allemaal dankbaar zouden moeten zijn.”

Scheiding der machten

Een federale rechtbank had in kort geding Trumps recentste verstrenging van de asielregels tijdelijk stopgezet. Voor Trump was dat voldoende om de verantwoordelijke rechter Jon Tigar te beschuldigen van partijdigheid. Trump zinspeelde er dinsdag onverholen op dat de rechter partijdig is omdat die door zijn voorganger Barack Obama benoemd is. “Dat is een Obama-rechter”, zei Trump, die in één adem het hele rechtssysteem bekritiseerde. “Bij iedere klacht in het negende rechtsgebied verliezen we.” Dat kan zo niet verder, zei Trump, die daarmee de scheiding der machten met de voeten trad.

Nooit eerder haalde opperrechter Roberts publiekelijke uit naar een Amerikaans president. Na de hoogst ongewone uitval was het laatste woord overigens voor Trump. Op Twitter schreef hij dat er wél “Obama-rechters” bestaan en dat die andere inzichten hebben dan degene die voor veiligheid verantwoordelijk zijn in de VS. John Roberts werd zelf aangesteld door George W. Bush.