Zelfgemaakte bommen ontdekt in Londense woning

Twee zelfgemaakte springtuigen zijn woensdag in een leegstaand gebouw in het noorden van Londen ontdekt. Dat zegt Scotland Yard woensdagavond.

De bommen zijn onschadelijk gemaakt en worden momenteel onderzocht, klinkt het in een mededeling. Arrestaties zijn er voorlopig niet. De antiterreureenheid heeft het onderzoek alvast overgenomen. De ruime omgeving van de woning in Brent is afgesloten en andere woningen worden doorzocht. Daarbij werd niet gevonden.

De flat stond leeg door renovatiewerken. De andere flats in het gebouw werden door de politie ontruimd. Er zal onderzocht worden hoe en waarom de bommen in het leegstaande appartement kwamen te liggen.

Het dreigingsniveau voor terreur staat in het Verenigd Koninkrijk op ‘ernstig’, wat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is. Verschillende terreuraanslagen hebben de Britse hoofdstad de voorbije tijd getroffen. Meestal ging het om moslimterrorisme. In september 2017 raakten een dertigtal pendelaars gewond toen tijdens het spitsuur in een metrostation een zelfgebouwde bom voor een steekvlam zorgde.