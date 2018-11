Antwerpen zakt ieder jaar enkele millimeters weg

Antwerpen - Antwerpen zakt ieder jaar met enkele millimeters weg. De zone rond Linkeroever en de haventerreinen nabij Doel zakken het felst. Dat bericht De Morgen, op basis van de nieuwe Nederlandse bodemdalingskaart. De kaart is samengesteld op basis van 31 miljoen meetpunten die bijna dagelijks kunnen worden bijgewerkt.

Stijn Temmerman, professor aardwetenschappen aan de UAntwerpen, vermoedt dat de verzakking vooral een gevolg is van de “opspuitingen op de vroegere poldergrond, om wat hoger en droger te zitten met de haventerreinen”. Die opspuitingen zijn in feite opgebaggerd bezinksel. “Dat moet zich zetten, het water in de poriën gaat daar heel langzaam uit draineren.” Bovendien zet die ‘nieuwe’ laag druk op de onderliggende polderlaag.

Het goede nieuws lijkt dat het niets te maken heeft met klimaatverandering, in tegenstelling tot Nederland. “Die processen zijn eindig en duren wellicht geen honderd jaar.”

Ter hoogte van de vroegere Limburgse steenkoolmijnen is er dan weer sprake van een bodemstijging, tot 6 millimeter nabij Houthalen. “Het grondwater werd toen kunstmatig laag gehouden zodat de mijngangen niet zouden onderlopen. Nadien is het grondwater weer gaan stijgen, wat de bodem langzaam omhoog duwt”, zegt Temmerman. Ook dat is een eindig proces.