Gedaan met ’s avonds binnenkijken bij Jeroen Meus nadat er alweer fiets in ‘Dagelijkse Kost’-vitrine werd gegooid

Leuven - ’s Avonds binnenkijken in de keuken van Dagelijkse Kost zal binnenkort niet meer kunnen: na een nieuwe daad van vandalisme aan het Leuvense pand gaat de boel vanaf nu ’s avonds dicht.

Woensdagochtend gooide ­iemand een fiets in de etalage van het pand waar Jeroen Meus begin deze week de opnames van Dagelijkse Kost hervatte. In ok­tober sneuvelde het glas van de voordeur na een gelijkaardig ­geval van vandalisme. De kans is klein dat de politie de dader dit keer vindt, want de vandaal sloeg net buiten het bereik van de ­camera’s in de straat toe.

De schade. Foto: hms

Actie ondernemen

Bart Verbeelen, producer van Dagelijkse Kost, zette een foto van de schade op het internet met de woorden: “Aan de f*ckers die het vannacht zo nodig vonden om (alweer) een fiets door het raam van de beste keuken van Vlaanderen te gooien: ons water kookt over.”

Verbeelen van Hotel Hungaria zegt dat het vandalisme slecht nieuws is voor de liefhebbers die ’s avonds een kijkje willen nemen in de keuken van Jeroen Meus: “We laten altijd licht branden zodat de mensen vanop de straat nog iets kunnen zien, ook de kerstverlichting brandt dag en nacht. Daar gaat een einde aan komen, want we gaan rolluiken moeten plaatsen. We moeten overleggen met de eigenaar van het pand dat bovendien beschermd is, maar rolluiken zullen wel moeten. Dan valt er ’s avonds en ’s nachts niets meer te zien. Jammer, maar er zit niks anders op.”

Geen lachertje meer

Dat klinkt heel anders dan de eerste keer dat er een fiets tegen de 18de-eeuwse herberg De Dry Coppen werd gegooid. Een gestolen fiets van een negentienjarige studente uit Geel was de boosdoener, maar de jonge vrouw had verder met de zaak niets te maken. Destijds deed tv-kok Jeroen Meus een opmerkelijk en laconiek voorstel. De kok bood een smakelijke straf aan voor de dader, als die het lef had om zijn vandalisme toe te geven. De uitdaging bleef zonder resultaat.

