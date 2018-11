Acht terreurveroordeelden klagen Belgische Staat aan

Acht gedetineerden die wegens terrorisme zijn veroordeeld, slepen de Belgische Staat voor de rechtbank. Ze klagen de omstandigheden aan waarin ze worden gevangengehouden in de gevangenis van Itter, zo schrijft L’Echo.

De acht worden vastgehouden in de Deradex-afdeling in Itter, een vleugel die bestemd is geradicaliseerden. Onder hen ook de Brusselse moslimprediker Jean-Louis Denis, bijgenaamd ‘le soumis’, en een lid van de terreurcel van Verviers.

De gedetineerden klagen de materiële omstandigheden in de gevangenisafdeling aan. Zo mogen ze niet deelnemen aan de wandeling op de binnenplaats - sommigen zouden al jaren de zon niet meer hebben gezien -, mogen ze niet deelnemen aan activiteiten in de gevangenis en kunnen ze geen psycholoog raadplegen, zegt advocaat Nicolas Cohen. Hij klaagt ook aan dat er geen tegensprekelijk debat is gevoerd over de verblijfsomstandigheden, maar dat de beslissing daarover wordt overgelaten aan de gevangenisbeheerder.

“We vragen niet dat de gevangenen worden vrijgelaten of uit de Deradex-afdeling zouden mogen, maar wel dat de rechtstaat zou worden bevestigd”, aldus Cohen.

Vrijdag zal worden beslist of vijf van de veroordeelden de zitting mogen bijwonen. Over de grond van de zaak zou in december worden gepleit.