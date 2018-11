Kersttruien zijn in Engels voetbal steeds erg populair, maar deze keer overdrijven ze toch...

Kerstvoetbal is in Engeland razend populair. Het duurt nog een maand maar wie bijvoorbeeld op Boxing Day geen mal figuur wil slaan, schiet nu al best in gang. De voorbije jaren speelden heel wat clubs gretig in op de hype door met een opvallende, kitscherige (en vaak bewust aartslelijke) kersttrui op de markt te verschijnen. Maar na het succesvolle WK overdrijven de Engelsen nu toch...

Bondscoach Gareth Southgate wist tegen alle verwachtingen Engeland op het WK naar een onverhoopte vierde plaats te loodsen, en dat deed hij telkens in een stijlvolle outfit. Als eerbetoon werd nu een kersttrui ontworpen met zijn gilet of ondervestje als uitgangspunt. Een opmerkelijk resultaat, zeker met het opschrift op de rug: “Christmas is coming home”...

Get into the festive spirit this #charitytuesday with an @GarethSouthgate Christmas jumper - a % of all profits go to @Kicking_off_org - as a Trustee to this amazing charity, thank you!https://t.co/xMrLPrjLuu#loans #lending #football #England #FACup @england6aside pic.twitter.com/wdSSS6DmtN