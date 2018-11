Didier Drogba, het grote idool van Lukaku, stopt met voetballen: “Hoop dat God me nog een keer zal steunen”

Voormalig Ivoriaans international Didier Drogba heeft woensdagavond bevestigd op veertigjarige leeftijd een einde aan zijn professionele voetbalcarrière te maken. Drogba speelde sinds april 2017 voor de Amerikaanse tweedeklasser Phoenix Rising.

“Ik wil graag alle spelers, coaches, teams en supporters bedanken die ik tijdens mijn carrière heb ontmoet en die mijn loopbaan hebben gekleurd”, postte Drogba op zijn Twitteraccount bij een foto van toen het allemaal begon in 1989. “Van diep in mijn hart wil ik mijn familie bedanken om mij mijn hele carrière te hebben gesteund. In zowel goede als kwade dagen. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk en hoop dat God me nog een keer zal steunen, net zoals hij tijdens mijn voetbalcarrière heeft gedaan.”

Drogba beleefde zijn grootste successen in Europa. Hij startte zijn carrière in Frankrijk, bij Le Mans (1998-2002), Guingamp (2002-2003) en Marseille (2003-2004). Het shirt van Chelsea droeg hij van van 2004 tot 2012 en na een intermezzo bij het Chinese Shanghai Shenhua en het Turkse Galatasaray opnieuw van 2014 tot 2015. Hij won vier keer de Engelse titel, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en één keer de Champions League met Chelsea.

Idool van Lukaku...

Als spits van Chelsea was Drogba ook meteen het grote idool van Romelu Lukaku. Toen Drogba hem een eerste keer sprak via de telefoon van hun gezamenlijke vriend Vincent Kompany, bleek al hoe groot de band tussen de twee zou worden. Lukaku speelde toen nog bij Anderlecht. “Romelu zei me dat hij een grote fan van Chelsea was en dat ik zijn idool was”, vertelde de Ivoriaan eerder al. “Mijn naam stond achteraan op zijn shirt, hij had een poster van me aan de de muur hangen. Enkele jaren later zat dezelfde jongen naast mij in de kleedkamer van Chelsea. Hij zou de toekomstige spits van Chelsea worden, dus wilde ik dat hij zich goed voelde. Ik gaf hem tips.”

Maar Lukaku deed wel al beter

De twee werden zelfs even ploegmaats maar in september van dit jaar evenaarde Lukaku zijn grote idool met 104 doelpunten in de Premier League, ondertussen zit hij overigens al aan 105.

Al is enige nuance op zijn plek: de Rode Duivel is ‘nog maar’ aan zijn achtste seizoen in de Premier League bezig, Drogba had negen volle seizoenen nodig om aan zijn getal te geraken. Statistieken leren wel dat Lukaku beduidend meer kansen miste dan Drogba en dat de Ivoriaan, in tegenstelling tot Lukaku, wel een keer de Champions League won. Drogba moest hiervoor wel wachten tot zijn 34ste wat maakt dat Lukaku nog wel wat tijd heeft om zijn grote voorbeeld te evenaren. Ook qua assists staat Drogba voorlopig een trapje hoger dan onze landgenoot.

Voor Ivoorkust scoorde hij 65 keer in 104 interlands. Hij werd daarmee topschutter van zijn land aller tijden. Drogba betwistte ook drie Wereldbekers (2006, 2010 en 2014) en verloor twee maal de finale van de Africa Cup (2006 en 2012).