Anderlecht lonkt in zoektocht naar nieuwe sportief directeur naar oud-spelers uit Scandinavië

Zetterberg was onlangs op bezoek in Anderlecht Foto: Isosport

Anderlecht startte deze week de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur na het opzijschuiven van Luc Devroe. Het profiel is duidelijk: iemand die de Belgische markt overstijgt en deuren opent naar grote buitenlandse clubs. Michael Verschueren stelde een lijst op met een tiental namen van potentiële kandidaten. Op die lijst staan de namen van Frank Arnesen en Pär Zetterberg.

Foto: VI Images / Maurice van Steen

Een van de namen op die lijst is dus Frank Arnesen. De Deense ex-speler van RSCA geniet internationale uitstraling, want hij werkte nog als sportief directeur voor Chelsea, Hamburg en is nu aan de slag bij PSV. De vraag is echter of PSV hem zomaar zal laten gaan.

Een andere naam die geopperd wordt - wellicht meer voor een ondersteunende functie als een soort van teammanager - is Pär Zetterberg. Het paars-witte icoon heeft veel minder ervaring, maar heeft wel zijn uitstraling. Zetterberg was onlangs op bezoek en zei toen al: ‘ik sta open voor een nieuwe job’

Of de twee Scandinaviërs straks effectief neerstrijken bij Anderlecht is nog even afwachten.

LEES OOK. Vanhaezebrouck: “Anderlecht zou TD van Kortrijk kunnen gebruiken”