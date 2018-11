De troeven van vijftigplussers in sales

Sales en marketing lijken niet meteen geknipt voor vijftigplussers. Toch zetten steeds meer werkgevers graag hun kwaliteiten in. Sinds een tweetal jaar hebben ze daarvoor een vast aanspreekpunt bij Nestor, een uitzendorganisatie voor vijftigplussers en gepensioneerden met een hoofdkantoor in Sint-Martens-Latem. Al 800 uitzendkrachten kreeg Nestor aan het werk, en dat verrassend genoeg vaak in commerciële functies.

“We vullen vaak minder traditionele opdrachten in voor werkgevers”, zegt co-founder Mathieu Vandenhende van Nestor. “Jobs van enkele dagen per week, maar wel op langdurige basis of back-up tijdens piekperiodes. Een job van 15 uur per week: daar kijken de meeste twintigers niet naar uit. In de praktijk hebben bedrijven wél medewerkers nodig die dat kunnen of willen doen. Op niet-fulltime opdrachten hebben ze een groot verloop van jonge mensen, dus ze proberen er oudere medewerkers voor te vinden.”

Farming

“We hebben drie grote categorieën in onze kandidaten”, zegt Vandenhende. “Ten eerste heb je de fulltimers die volop in de arbeidsmarkt stonden: vijftigplussers die na een herstructurering niet meer aan bod komen, ontslagen werden of moeilijk terug hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Dan zijn er de vijftigplussers die op een andere manier willen gaan werken. Een laatste groep zijn gepensioneerden: onze nestor is 82! Hun carrière is voorbij, maar ze willen thuis niet zitten niksen. Qua achtergronden hebben we een dwarsdoorsnede van alle diploma’s. Jobinhoud is voor oudere medewerkers vaak wat minder belangrijk. Hun nieuwe job hoeft niet in het verlengde van hun carrière te liggen. Sociaal contact en je relevant blijven voelen, is het belangrijkste.”

Sales lijkt dan wel een héél flitsende sector voor deze profielen. “Vijftigplussers kan je niet over één kam scheren”, benadruk Vandenhende. “Van ervaren medewerkers in een commerciële job hebben we veel goede voorbeelden. Het gaat daarbij niet over hunting, eerder over farming: bestaande klanten servicen. Een voorbeeld is een accountmanager met specifieke ervaring op sectorniveau die we inzetten voor een grafisch bedrijf. Maar we leverden ook kandidaten voor Nespresso of Hello Fresh om demo’s geven bij prospects. Daar is veel vraag naar: vijftigplussers hebben een rustige uitstraling waarbij ze op een subtielere manier deals afsluiten.”

Geen BMW 5

“We hebben zelfs mensen die voor organisaties het hele commerciële beleid opnemen, weliswaar met een werkrooster van enkele dagen per week”, zegt Vandenhende. “Geen fulltime job met een BMW5 serie of een commissieplan, maar een ondersteunende commerciële rol”. Daarbij gaat Nestor wel vaak in de running met andere uitzendorganisaties. Een vijftiger heeft voor bepaalde jobs dus ook dertigers als concurrent. “Toch hebben vijftigplussers troeven voor commerciële jobs. Maturiteit en ervaring natuurlijk, maar ze komen ook minder dwingend over. Terwijl ze wél je product of een dienst op een professionele manier voorstellen. Vaak zie je wel dat onze kandidaten vroeger ook in commerciële functies gewerkt hebben. Je hebt mensen nodig die het belang snappen van een bepaalde aanpak. Iemand die technisch tekenaar geweest is, zal niet zomaar in een salesjob stappen. Een commerciële microbe héb je of heb je niet.”

Toch kan Nestor niet elke job invullen voor oudere werknemers: er blijven vooroordelen bestaan. “Terwijl vijftigplussers volgens de statistieken juist minder vaak ziek zijn dan jongere medewerkers. Ze tonen meer engagement en er is minder verloop. Ze zijn ook minder veeleisend qua loon en willen niet het onderste uit de kan. De meesten hebben correcte verwachtingen. Laten we ermee ophouden om vijftigpluswerknemers vanuit een conflictmodel te benaderen. Gelukkig spreken meer en meer bedrijven ons aan: we groeien sneller dan de markt.”

