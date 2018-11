Had Dries Mertens iets vies geroken of had hij een goede reden voor zijn vreemde snuit?

Dries Mertens leeft samen met zijn ploegmaats bij Napoli toe naar een thuisduel tegen Chievo Verona, de rode lantaarn in de Serie A. Normaal een eitje voor de troepen van Carlo Ancelotti en dus is de sfeer optimaal in Napels, dat tweede staat. De Partenopei hielden woensdag een wedstrijdje 'op doel trappen' en uiteraard was de Rode Duivel van de partij, naast onder andere Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Mertens scoorde mooi, maar toen Insigne een prachtige goal maakte met zijn rechtervoet trok onze landgenoot een gezicht alsof hij stevig onder de indruk was. En terecht.

