Dief laat zich op wel erg knullige wijze vangen door politie tijdens achtervolging

De 31-jarige Isaiah John Gellatly liet zich maandagnacht in de Amerikaanse staat Oregon opvallend makkelijk arresteren door de lokale politie. Toen hij probeerde te ontkomen aan de politie, besloot hij op een bepaald ogenblik om uit zijn wagen te stappen en te voet weg te rennen. Daarbij vergat hij weliswaar één ding: de handrem. Een vergetelheid met grote gevolgen, aangezien hij vervolgens vast kwam te zitten onder zijn eigen wagen.

Het opmerkelijke tafereel werd ook vastgelegd door een dashcam van de politie van Happy Valley. Gellatly had eerder die avond getracht om in de regio diefstal te plegen in verschillende voertuigen, met wisselend succes. Een buurtbewoner kreeg het verdachte gedrag in de gaten en verwittigde onmiddellijk de politie.

De achtervolging op de dader maakte al snel progressie. Al na vijf minuten was Gellatly genoodzaakt om te voet zijn ontsnapping voort te zetten… tot hij door zijn eigen wagen werd omvergereden. Die was immers vooruit gebold nadat hij was uitgestapt. Een flinke meevaller voor de politie, die de dader nadien makkelijk kon inrekenen.

Gellatly ligt momenteel in het ziekenhuis met een gebroken been. Hij wordt onder meer beschuldigd van roekeloos rijgedrag en diefstal. De gestolen goederen zijn intussen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.