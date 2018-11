“Meirterrorist” naar rechtbank verwezen voor verboden wapenbezit

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag Mohamed R. naar de correctionele rechtbank verwezen. De Tunesiër uit Frankrijk zorgde vorig jaar voor opschudding toen hij tegen hoge snelheid over de Antwerpse Meir reed. Er werd eerst gedacht dat de veertiger een aanslag wilde plegen, maar hij bleek uiteindelijk geen terroristisch motief te hebben. Hij zal zich wel voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de wapens die in zijn auto werden aangetroffen.

Mohamed R. werd op 23 maart 2017 gearresteerd, nadat getuigen hem met hoge snelheid over de Meir hadden zien rijden. Hij had zich onttrokken aan een controle en was door het rode licht gereden. De man bleek onder invloed. In zijn auto lag een steekwapen en een gedemonteerde riotgun.

Mohamed R. werd aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving. Hij ontkende dat hij voetgangers wilde aanrijden en zei dat hij op zoek was naar een vriendin. Hij was per vergissing op de Meir beland. De wapens wilde hij verkopen.

Na verder onderzoek bleken er onvoldoende aanwijzingen voor een terroristische motief. Mohamed R. werd na drie maanden voorhechtenis vrijgelaten en vervolgens het land uitgezet. Het federaal parket vraagt nu alleen nog de verwijzing voor illegaal wapenbezit, verkeersovertredingen en verdovende middelen.