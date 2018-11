LIVE. Volg het debat over het migratiepact, de kwestie die de regering onder hoogspanning zet

In het parlement is het debat over het VN-migratiepact, de splijtzwam binnen de federale regering, gestart. N-VA weigert het pact in zijn huidige vorm te aanvaarden en positioneert zich lijnrecht tegenover MR, CD&V en Open VLD. De spanningen blijven oplopen. Wouter Beke (CD&V) legt de verantwoordelijkheid voor een eventuele regeringscrisis alvast volledig bij coalitiepartner N-VA, terwijl premier Michel (MR) met een opvallend manoeuvre komt om aan te tonen dat zijn partij geen marionet van N-VA is.

Het Global Compact for Migration, zoals het pact officieel heet, blijft de gemoederen beroeren. Het is het eerste akkoord over migratie binnen de Verenigde Naties. De tekst, waaraan achttien maanden is gewerkt, schuift 23 doelstellingen naar voren “om migratie beter te beheren op lokaal, nationaal, regionaal en globaal niveau” en is uitdrukkelijk niet-bindend. Dat betekent dat lidstaten juridisch niet aansprakelijk zijn als ze een van de doelstellingen niet naleven.

Op 10 en 11 december zullen de VN-lidstaten de tekst officieel bekrachtigen in Marrakech. In september liet premier Michel voor de VN verstaan dat ons land het pact steunt. Vorige week kwam er een kink in de kabel toen N-VA de tekst bestempelde als inhoudelijk “zéér problematisch”. De partij wil niet dat België het pact in de huidige vorm tekent.

In aanloop naar het debat zijn de gemoederen immers verre van bedaard. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) herhaalde deze week nog eens de bezwaren die zijn partij aantekent. Ook N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir gaf donderdag opnieuw te kennen dat haar partij de tekst “zeer problematisch” vindt. “Ik geloof niet dat dit akkoord het beleid van de regering reflecteert en de wil van de bevolking vertolkt”, aldus Demir.

“N-VA verantwoordelijk voor regeringscrisis”

CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukte deze ochtend op Radio 1 dan weer dat ons land het pact wel degelijk moet goedkeuren, N-VA-verzet of niet.

“Migratie is nu onveilig en chaotisch en is te weinig geregeld. Dit pact is een eerste aanzet om tot een vorm van migratie te komen die niet chaotisch is, maar gereguleerd”, aldus Beke. “Laat ons kijken naar de inhoud in plaats van er een symbolenstrijd van te maken.” Het CD&V-kopstuk verwijst onder meer naar het deel van de tekst dat zegt dat herkomstlanden zich ertoe moeten engageren mensen weer op te nemen die bijvoorbeeld in Europa geen recht op asiel hebben.

Beke legt daarnaast de verantwoordelijkheid voor een eventuele regeringscrisis over de kwestie volledig bij regeringspartner N-VA. “Ik ga ervan uit dat premier Michel naar Marrakesh gaat. Als de N-VA daar een probleem van wil maken, is dat haar verantwoordelijkheid.” Mocht België zijn handen aftrekken van de tekst waarover lang werd onderhandeld, dan zou dat volgens Beke “weinig consequent” zijn.

“Kind niet met het badwater weggooien”

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten liet in De Ochtend weten “verrast” te zijn door de plotse inhoudelijke kritiek van coalitiepartner N-VA. “Als je twee jaar de teksten bespreekt en als je de eerste minister voor de Verenigde Naties laat zeggen dat we het goedkeuren, dan vind ik die kritiek verrassend”, aldus Verherstraeten.

Volgens Verherstraeten bevat het pact veel goede zaken en is het “in essentie een goed pact”. Maar zeker omdat steeds meer andere landen ook vragen hebben bij de tekst is CD&V bereid te luisteren naar de bezwaren van coalitiepartner N-VA. “Als één van de vier regeringspartners zegt dat hij zich zorgen maakt, wil ik wel luisteren naar die zorgen. Maar dan moeten die gebaseerd zijn op feiten”, aldus Verherstraeten.

“Heel het pact gaan herschrijven is wishful thinking. We mogen het kind niet met het badwater weggooien”, besluit hij.

MR geen marionet van N-VA

Premier Michel heeft ondertussen een opvallend strategisch manoeuvre uitgevoerd. Hij heeft in allerijl een nota opgevraagd bij het Centre Jean Gol, het studiecentrum van de MR. Dat schrijft de Franstalige krant Le Soir vandaag. Die nota moet aantonen dat zijn partij de voorbije regeerperiode in zo goed als alle dossiers het laatste woord had. Lees: dat de MR dus helemaal niet de handpop is van de N-VA, een veelgehoorde kritiek bij de Franstalige oppositie.

Richard Miller, MR-Kamerlid en directeur van het studiecentrum, voegt daar wel aan toe dat het “niet de bedoeling is om de N-VA aan te vallen”. Hij benadrukt verder dat de Belgische regering het pact moet en zal goedkeuren.

Groen wil regering kleur laten bekennen

Oppositiepartij Groen heeft ondertussen een resolutie klaar waarmee ze zal trachten de regering kleur te doen bekennen. “We nodigen vandaag alle fracties uit om mee te tekenen. Zo kan alvast het parlement een duidelijk signaal geven”, zegt Groen-parlementslid Kristof Calvo op Twitter.