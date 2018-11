Prostitutie, overlast door transmigranten en elke dag een steekpartij: welkom in onze spoorweg- en metrostations

Vandaag of morgen beslist De Lijn of ze vanaf maandag nog passagiers laat op- en afstappen in het Brusselse Noordstation. Reizigers en chauffeurs klagen dat ze zich daar niet meer veilig voelen. Maar ook in andere stations van bus en metro heeft de spoorwegpolitie de handen meer dan vol. “Drugs, prostitutie, transmigranten en elke dag een steekincident”, zegt de baas van de spoorwegpolitie, Stéphanie Silvestre.

Een groot station is bijna een dorp op zich. Elke dag passeren er honderden, zelfs een paar duizenden pendelaars. En plaatsen waar veel volk samenkomt, lokken sowieso ook mensen met minder goede bedoelingen. De NMBS, De Lijn en de MIVB hebben eigen veiligheidspersoneel. Daarnaast verzekeren zo’n 400 agenten van de spoorwegpolitie de veiligheid langs 3.500 kilometer metro- en treinspoor. En dus ook in de stations. “En daar valt altijd wel wat te beleven”, zegt politiebaas Stéphanie Silvestre (44). Zij staat sinds twee jaar aan het hoofd van de spoorwegpolitie.

Agressie

De transmigranten aan het Maximiliaanpark bezorgen de spoorwegpolitie heel wat extra werk in het Noordstation. Zeker nu het kouder wordt, zoeken ze de warmte op in het station en verplaatsen veel problemen die er deze zomer in het Maximiliaanpark waren, zich nu naar het station. Slapende mannen in de gangen en vooral heel veel afval overal. Maar ook vechtpartijen onder transmigranten en allerlei illegale handeltjes. “De transmigranten, vooral degene die hopen te verdienen aan de vluchtelingen, ergeren zich aan de aanwezigheid van de politie en laten dat ook duidelijk blijken. Daarom worden er vaak hondenpatrouilles ingezet. De honden maken duidelijk indruk op de transmigranten. Ze zijn er bang van”, zegt een van de inspecteurs.

Nu het kouder wordt, slapen transmigranten in het Noordstation Foto: tg

Prostitutie

In toiletten, in liften of gewoon in vergeten hoekjes in de stations werken prostituees klanten af. Drugsverslaafden vaak die snel iets willen verdienen om verdovende middelen te kunnen kopen. Of die seks hebben met dealers in ruil voor drugs. Maar ook nu het buiten kouder wordt, nemen straatprostituees geregeld klanten mee naar stations. Het is gratis en toch iets warmer dan buiten. “Het is onze taak om daar tegen op te treden. Want daar dient een station niet voor”, klinkt het bij de spoorwegpolitie

“Net als bij de andere vormen van overlast, is ook dit geen typisch Brussel probleem. Ook in andere spoorwegstations worden, zeker nu het kouder wordt ’s avonds en ’s nachts, klanten afgewerkt door prostituees. Dat is zeker ook het geval in Antwerpen, in Luik, in Gent, in alle grootsteden eigenlijk”, zegt een spoorwegagent.

Daarom wordt in veel stations, onder meer in het Noordstation, een aantal toiletten ’s avonds gesloten. Wat dan weer niet zo klantvriendelijk is.

Steekpartijen

“Ook het geweld in spoorweg- en metrostations bezorgt de spoorwegpolitie massa’s werk”, zegt Silvestre. “Dagelijks moeten we tussenkomen voor steekpartijen”, zegt Silvestre.

Jongerenbenden spreken vaak in of aan stations af met rivaliserende benden Foto: Belga

“Op veel plaatsen zijn jongerenbenden actief die diefstallen plegen maar die ook afspreken met rivaliserende jongerenbenden”, zegt B., agent bij de spoorwegpolitie. “We hebben het altijd over Brussel. Maar in andere steden zoals Luik, Charleroi of Oostende is dat niet anders. Stations trekken nu eenmaal veel volk aan. En waar veel volk is, valt er meestal ook iets te rapen voor criminelen. Maar stations zijn traditiegetrouw ook verzamelplaatsen voor bedelaars en daklozen die soms pendelaars lastigvallen.”

“In Brussel zijn het vaak jongerenbenden die elkaar te lijf gaan”, aldus nog B. “Of transmigranten. Want het is niet omdat ze allemaal naar Groot-Brittannië willen, dat ze allemaal even dikke vrienden zijn. Tussen Irakezen en Syriërs en Afrikanen klikt het niet zo goed. Veel van die mensen lopen met een mes op zak om de weinige bezittingen die ze nog hebben te kunnen verdedigen.”

Kabeldiefstallen

Een van de prioriteiten momenteel is de strijd tegen koperdieven. Die vormen geen rechtstreekse bedreiging voor reizigers, maar zorgen wel voor gigantische vertragingen op het spoorwegnet. Infrabel schat de kosten als gevolg van kabeldiefstallen dit jaar op zo’n 5 miljoen euro. Volgens de NMBS hadden treinen vorig jaar 17 minuten vertraging per dag door de die kabeldiefstallen, dit jaar zou dat gemiddeld 70 minuten zijn. “Daarom houden we nu geregeld gecoördineerde acties om het probleem aan te pakken”, klinkt het.

De politie kent intussen de manier van werken van de daders. Ze opereren in kleine groepjes, de jongste maanden meestal langs verlaten spoorwegen in het Waalse landsgedeelte. Eerst wordt een deel van de kabel blootgelegd. Met een zware terreinwagen wordt de kabel dan uit de grond getrokken en ter plaatse gestript en in stukken gesneden om het transport te vergemakkelijken. In ons land hebben handelaars in oud ijzer een meldingsplicht en kunnen ze wettelijk gezien geen grote hoeveelheden aannemen zonder de identiteit van de aanbieder te noteren. Dus denkt de politie dat de daders met het koper naar het buitenland trekken om het daar te verkopen. Vooral naar Nederland en Duitsland.

“Nieuw wapen in de strijd tegen de kabeldieven zijn drones. Die kunnen vrij geruisloos in het duister verkenningsvluchten uitvoeren boven spoorweglijnen”, zegt Silvestre.