Vrachtwagenchauffeur loopt tegen de lamp in binnenstad: 3.930 euro boete

Mechelen - In Mechelen heeft de politie een vrachtwagenchauffeur beboet die met zijn voertuig de rijbaan blokkeerde. Er werden uiteindelijk verschillende inbreuken vastgesteld, in totaal werd dan ook 3.930 euro aan boetes uitgeschreven.

De politie kwam dinsdagmiddag ter plaatse in De Langhestraat om vast te stellen dat een vrachtwagen danig het verkeer blokkeerde. Bij het uitvoeren van zijn werken stond het voertuig zo gepositioneerd dat het achterliggende verkeer geen vrije doorgang meer had. Hierdoor werden ook de hulpdiensten gehinderd. De politie maande de chauffeur aan om de werken te staken en zijn vrachtwagen te verplaatsen, waar hij onmiddellijk gevolg aan gaf.

Geen geldig rijbewijs

De chauffeur en het voertuig werden vervolgens verder gecontroleerd. De 40-jarige man bleek niet over een geldig rijbewijs, een bestuurderskaart en een vergunning voor rijden in de binnenstad te beschikken. Daarnaast maakte hij ook geen gebruik van de verplichte tachograaf. Tot slot was ook de technische keuring van de vrachtwagen sinds 12 juni niet in orde.

De totale boete bedroeg 3.930. Een chauffeur met een geldig rijbewijs en bestuurderskaart moest zich komen aanbieden om de vrachtwagen te verplaatsen.