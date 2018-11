Thorgan Hazard blijft Duitse krantenkoppen domineren: M’gladbach wil zich niet zomaar gewonnen geven

Thorgan Hazard blijft de krantenkoppen in de Duitse vakpers domineren. Eén dag na Bild staat de Rode Duivel nu ook prominent bij Kicker. Eén vraag staat centraal: hoelang zal Borussia Mönchengladbach zijn goudhaantje nog kunnen houden? “Thorgan weet dat wij zijn contract heel graag willen verlengen”, zegt technisch directeur Max Eberl.

Tien goals voor Borussia Mönchengladbach dit seizoen, en in de laatste interlandbreak ook nog eens twee voor de Rode Duivels op het veld van Zwitserland. Thorgan Hazard, het eeuwige kleine broertje van Eden, zuigt hoe langer hoe meer aandacht naar zich toe. Op zijn 25ste lijkt hij Mönchengladbach, op dit moment nochtans de nummer twee in de Duitse Bundesliga, ontgroeid. Woensdag meldde Bild al dat het Borussia Dortmund van Axel Witsel op vinkenslag ligt om Thorgan Hazard naar het Signal Iduna Park te halen.

Eén dag later staat Thorgan Hazard ook prominent in Kicker. Volgens het Duitse voetbalblad zitten er regelmatig scouts in de tribune voor hem. Vanuit alle grote competities komen ze kijken. Belangrijkste gegadigden: Atlético Madrid, Valencia, Roma, en natuurlijk Borussia Dortmund. Bij de lijstaanvoerder in Duitsland zou Hazard de Amerikaan Christian Pulisic kunnen vervangen als die komende zomer vertrekt.

Deze winter zeker geen transfer

“Thorgan speelt sinds 2014 bij ons en is stappen blijven maken. Dat zie je vooral dit seizoen erg goed. Hij weet beter wanneer hij waar moet lopen en is nog beter geworden voor doel”, aldus sportief directeur Max Eberl bij Kicker. Mönchengladbach is niet van plan zijn topschutter zomaar te laten vertrekken. “We hebben een open en eerlijke communicatie met hem. Thorgan weet dat wij zijn contract heel graag willen verlengen. Maar tegelijkertijd wil hij natuurlijk weten in welke richting Borussia zich zal ontwikkelen. Dat accepteren wij. In het voorjaar gaan we nog eens samenzitten en praten we over komende zomer.”

Dan zal Thorgan Hazard nog één resterend contractjaar hebben. Zijn contract in Duitsland loopt in de zomer van 2020 af. De situatie lijkt duidelijk: ofwel vertrekt Thorgan Hazard komende zomer bij M’gladbach, ofwel tekent hij een nieuw contract. Eerder liet hij al verstaan dat een transfer in de wintertransferperiode voor hem onbespreekbaar is.

