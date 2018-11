Emotioneel telefoontje van agent met zijn vrouw tijdens brand: “Zorg goed voor de kinderen”

Politieagent Luo Qingfeng was eerder deze maand in de Chinese stad Zigong verantwoordelijk voor een heldendaad. De man aarzelde geen moment om een vrouw te redden die vastzat op de zesde verdieping van een brandend appartementsgebouw. Al was het vooral het telefoongesprek met zijn vrouw die heel wat emoties teweegbracht bij de kijkers van de videobeelden.

De vuur ontstond op 6 dinsdag november. Luo was samen met een collega aan het patrouilleren met een collega toen hij zag hoe er brand uitbrak bij een nabijgelegen appartement. Aangezien hij vreesde dat er zich nog slachtoffers in het gebouw bevonden, twijfelde hij geen seconde om naar binnen te stormen. Hij had er alle reden toe: zo hoorde hij een roepende vrouw die op de zesde verdieping omgeven werd door de vlammen.

Met gevaar voor eigen leven kon hij de vrouw terugvinden. Haar ook naar beneden brengen was echter onmogelijk. Door de dikke rookwolken was het onmogelijk geworden om nog veilig buiten te geraken. In de tussentijd kreeg Luo het telefoontje van zijn vrouw. Het gesprek was beknopt, maar wel erg emotioneel. “Maak je geen zorgen om me”, liet de agent weten. “Als er iets met me gebeurt, zorg dan goed voor kinderen.” Luo dacht immers dat hij de brand niet zou overleven.

Zover kwam het gelukkig niet. De brandweer was nog op tijd ter plaatse om beide personen te redden. Luo liet de dame zelfs gebruikmaken van het enige ademhalingstoestel dat er beschikbaar was. Spijt van zijn beslissing om naar boven te rennen, heeft hij helemaal niet. “Het is nu eenmaal mijn verantwoordelijkheid om mensen in nood te beschermen”, vertelde hij nog.