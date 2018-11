Jonge Duivels in laagste pot bij EK-loting vrijdagavond

Vrijdagavond (om 18u00) wordt in Bologna geloot voor de groepsfase van het EK voetbal onder 21 jaar, dat volgende zomer doorgaat in Italië en San Marino (16-30 juni 2019). De manschappen van bondscoach Johan Walem plaatsten zich als winnaar van kwalificatiegroep 6 voor het EK. Tijdens de loting komen de Jonge Duivels terecht in pot 3, de laagste pot.

Het EK zal gespeeld worden met twaalf teams, die ingedeeld zullen worden in drie groepen van vier landen. Van één zaak zijn we al zeker voor de loting begint: gastland Italië zal het reekshoofd zijn in groep A. De twee andere reekshoofden (Duitsland en Engeland) zullen groepen B en C aanvoeren.

Na de twee reekshoofden te hebben aangewezen zullen eerst de zes landen uit pot 3 - waaronder België - ingedeeld worden in de drie poules. Elke poule krijgt er zo twee teams bij. De drie landen uit pot 2 worden als laatste toegevoegd aan de groepen.

De groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich voor de halve finales van het EK. Die vier landen zijn meteen ook zeker van hun stek op het olympisch voetbaltoernooi in 2020 in Tokio. Indien Engeland (dat geen olympisch land is) zich plaatst, zal er een play-offduel gespeeld worden tussen de overige twee tweedes voor het laatste olympisch ticket.

De Belgische beloften plaatsten zich midden oktober voor de eindronde van het EK na een 0-3 zege bij concurrent Zweden. Over de hele kwalificatiecampagne bleven Walem en co ongeslagen met een knap eindrapport van 26/30.

. Loting:

Groepshoofd in poule A: Italië

Pot 1 (2): Duitsland, Engeland

Pot 2 (3): Spanje, Denemarken, Frankrijk

Pot 3 (6): Servië, Kroatië, BELGIË, Oostenrijk, Polen, Roemenië