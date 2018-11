Nederlander schetst onthutsend beeld van club Dries Mertens: “Als je niet tekent ben je dood hier… en toen sloeg hij mij”

Napoli staat momenteel tweede in de Serie A en doet dus opnieuw mee voor de titel. Maar sinds kort hangt er een klein donderwolkje boven de Italiaanse topclub, genaamd Jonathan de Guzman. De Nederlander deed in een interview met De Volkskrant enkele opmerkelijke uitspraken over de gang van zaken in Napels.

De nu 31-jarige Nederlander, die geboren werd in Canada, maakte op amper 18-jarige leeftijd furore bij Feyenoord, waarna een rits buitenlandse clubs volgden. Via Real Mallorca, Villareal en Swansea kwam de middenvelder in de zomer van 2014 bij Napoli terecht na een goed WK met Oranje, waarvoor hij tot nu toe veertien keer speelde.

Onder coach Rafa Benitez deed De Guzman aanvankelijk ook regelmatig bij de Partenopei. Tot in maart 2015 hij een mysterieuze bobbel ontdekte in zijn buik na een interlandweek met Nederland. De Guzman ging te rade bij clubarts Alfonso De Nicolo en toen begon de miserie...

“Ik werd op dieet gezet, minder koolhydraten, rust pakken,” vertelt De Guzman aan De Volkskrant. “Maar de pijn bleef terugkomen. Scans en testen wezen niets uit. Benitez zei: ga naar een andere dokter. Maar dat mocht niet van de club, De Nicola had de macht.”

De Guzman moest weer fit zijn tegen de zomer, maar ondertussen veranderde er veel bij de club van Dries Mertens. Benitez vertrok en werd vervangen door Maurizio Sarri, terwijl Christiano Giuntoli de nieuwe sportieve baas werd bij Napoli.

“Het was sick”

“Ik ben een speler met veel loopvermogen. Maar als je in plaats van meer dan 10 kilometer ineens nog maar 6 kilometer kan lopen op halve kracht, dan wil een trainer je niet. Ze geloofden niet dat ik nog last had. Ik kon wel lopen, maar niet aanzetten of voluit schieten. Ze dachten dat ik het verzon, dat ik me aanstelde. Dat werd zo vaak tegen me gezegd dat ik ging twijfelen aan de signalen van mijn eigen lijf. Het was sick.”

Napoli wilde af van de Nederlander en Giuntoli verbood hem om nog te gaan trainen. De Guzman spendeerde eind augustus 2015 in een hotelkamer in Milaan. Maar eerst met Sunderland en dan met Bournemouth werd geen deal gevonden. “‘Ik wilde eerst fit worden. Giuntoli werd echt kwaad, ging op tafel slaan. Zijn assistent zei: Luister als je niet tekent, wordt hij echt kwaad. Als je niet tekent ben je dood in Napoli, ga je niet meer spelen.”

Na een tripje naar Nederland keerde De Guzman op 1 september terug naar Napels. “Hé pezzo di merda, stuk stront, kom eens hier, zei Giuntoli. Je zou weggaan, je had het beloofd. Ik zei: Ik had helemaal niks beloofd. Hij sloeg ineens zo in mijn gezicht. Toen werd ik gek. We begonnen te vechten, stoelen vielen om. Mijn ploegmaat Zuniga kwam erbij, haalde ons uit elkaar en zei tegen mij: pak je spullen en ga naar huis. Ik ging eerst langs dokter De Nicola. Ik zei: what the fuck heb jij gedaan? Door jou ben ik niet fit!”

Rondjes lopen

De volgende vier maanden liep De Guzman rondjes op het trainingsveld van Napoli. Ook de steun van zijn ploegmaats was hij kwijt. “Niemand heeft me geholpen. Ik snap het ergens. Als ze mij helpen, zeggen ze van de club: what the fuck doe jij met die gast?”

Uiteindelijk raakte De Guzman tot bij een andere arts, de Deense specialist Per Holmich. “Tien minuten! Tien minuten had hij nodig om te constateren: sporthernia, opereren”, aldus De Guzman. Maar nog was dat onvoldoende voor De Nicola, die geen toestemming gaf. De Guzman werd vervolgens uitgeleend aan Carpi, waarna een operatie eindelijk werd uitgevoerd. In de zomer van 2017 vertrok De Guzman transfervrij naar Frankfurt, waar hij weer plezier heeft in het voetbal.

“Bij Napoli was eigenlijk alles top, de supporters, de faciliteiten. Op een paar mannen na. Voetbal is business, business is keihard, dat snap ik. Maar dit was onmenselijk. Het is gelopen zoals het is gelopen. Ik wil het zwarte hoofdstuk Napoli afsluiten met dit interview”, besloot de Nederlander.

Napoli wenste initieel niet te reageren, maar deed dat deze week toch. “Napoli wil uitdrukkelijk duidelijk maken dat deze versie van de feiten, die drie jaar geleden gebeurden, compleet fout zijn”, klinkt het op de clubwebsite. “We zullen ons imago via de correcte juridische kanalen verdedigen.”