Campagne port ouders aan hun gamende kinderen in het oog te houden

Brussel - Een gemiddeld Belgisch kind spendeert 7 uur per week achter de gameconsole. Ouders vinden dat vaak te veel, maar maken toch geen gebruik van de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht. De gamesector zelf wil daar met de sensibiliseringscampagne ‘Speelhetslim’ verandering in brengen.

Het aantal gamende kinderen – en volwassenen – neemt jaar na jaar toe. In Europa zijn er intussen meer dan 250 miljoen gamers, in België gaat het volgens de sector om de helft van de bevolking.

Ook bij jonge kinderen is gamen populair, niet alleen op spelconsoles maar ook op tablet, computer of smartphone. Bijna 85 procent van de kinderen gamet zelfs op een eigen smartphone. Vooral Fornite, Mario Bros, Fifa, Candy Crush en Minecraft zijn in trek. Gemiddeld spelen Belgische kinderen 5 uur per week, maar bij één op de vijf gaat het zelfs om meer dan 7 uur per week, blijkt uit onderzoek van de Belgian Entertainment Association (BEA).

Niet alle ouders zijn mee met de snelle evolutie in de gamesector. Bijna twee derde geeft aan dat ze meer willen weten over de games die hun kinderen spelen. Verrassend genoeg zijn de ouders van jongens meer op de hoogte van het gamegedrag van hun kind (67 procent), dan die van meisjes (58 procent).

Tijdslimiet instellen

De grote meerderheid (71 procent) heeft al weleens een spelletje meegespeeld met de kinderen, en weet ook wel van het bestaan van de verschillende mogelijkheden voor ouderlijk toezicht af. Veel ouders weten bijvoorbeeld dat ze een tijdslimiet kunnen instellen, online aankopen kunnen afschermen en chat-mogelijkheden kunnen beperken, maar eigenlijk maakt amper één op de vier daar gebruik van.

Dat wil de gamesector veranderen met een nieuwe campagne, die vandaag/donderdag gelanceerd wordt. Op de website speelhetslim.be vinden ouders informatie terug over de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht en de manier waarop ze die kunnen instellen. Ze kunnen er ook peilen naar hun kennis van gamen in een quiz.

“We willen ouders meer betrekken bij het game-gebeuren. De kinderen van vandaag hebben nood aan ouders die hen helpen spelenderwijs groot te worden op een veilige en verantwoorde manier”, zegt David Verbruggen van de Flemish Games Association FLEGA. “Dat is ook een tip die we geven: toon interesse voor die hobby. Dat is ook goed voor de band met je kind.”